ربط محطة قطار الحرمين في السليمانية بـ”النقل العام” عبر المسارات الحالية للحافلات

أعلنَت شركة مواصلات جدة ربطَ محطة قطار الحرمين في محطة السليمانية بخدمة النقل العام عبر المسارات الحالية للحافلات.
وقامت الشركة بتسيير 42 رحلة ترددية يوميا من وإلى منطقة البلد ومحطة قطار الحرمين بالسليمانية بواقع رحلة كل 50 دقيقة، وبتكلفة رمزية مقدارها 3.45 ريال للاتجاه الواحد.
وأوضحت الشركة أن مدة التشغيل تصل إلى 17 ساعة يوميًّا، تبدأ من الساعة 7:15 صباحًا حتى الـ 12:00 ليلًا، مشيرة إلى أن مسار الرحلة ذهابًا يبدأ من منطقة البلد “التاريخية” مرورًا بحي البغدادية ثم جامعة الملك عبدالعزيز، والسلام مول، وصولا إلى محطة قطار الحرمين، ثم العودة في ذات المسار. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الحافلات تم تصميمها بطاقة استيعابية تتسع لعدد 33 راكبًا، بالإضافة إلى أماكن مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأماكن فارغة لوضع حقائب السفر، فيما يتاح للراغبين في استخدام الحافلات شراء التذاكر عبر عدد من نقاط البيع المخصصة أو باستخدام تطبيق سابتكو للدفع.