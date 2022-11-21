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جديد المحليات > بالفيديو.. وزير السياحة يدشن الهوية الموحدة لـ”شتاء السعودية”
21/11/2022   10:23 م

بالفيديو.. وزير السياحة يدشن الهوية الموحدة لـ”شتاء السعودية”

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أعلن وزير السياحة أحمد الخطيب، اليوم (الإثنين)، تدشين الهوية الموحدة لـ”شتاء السعودية”.

وأشار إلى أن شتاء هذا العام سيكون الأجمل في تفاصيله، وسيعطي الزوار والسياح دفء الأجواء الذي يبحثون عنه، كما يتميز بفعالياته المتنوعة والمختلفة، بما يجذب السائحين من كل العالم لزيارة المملكة.

ومن جانبها، دعت أطلقت الهيئة السعودية للسياحة مختلف القطاعات الحكومية والخاصة العاملة في صناعة السياحة والمتكاملة معها، لاستخدام الهوية الموحدة في التعريف والترويج للوجهات والمواسم والفعاليات والعروض والمنتجات الشتوية.وفق “أخبار 24”.

 ويهدف إطلاق الهوية الموحدة لشتاء السعودية لتوحيد ومواءمة الرسائل التسويقية والإعلامية التي تستهدف السياح من الداخل والخارج.

يسرني أن أدشن الهوية الموحدة لـ #شتاء_السعودية، والذي يأتي هذه السنة ليكون الأجمل في تفاصيله، ويعطي للزوار والسياح دفء أجوائه، وتميز فعالياته بكافة أنواعه. pic.twitter.com/R5viwnlCdV

بالفيديو.. وزير السياحة يدشن الهوية الموحدة لـ”شتاء السعودية”

جديد المحليات
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