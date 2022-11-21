بالفيديو.. وزير السياحة يدشن الهوية الموحدة لـ”شتاء السعودية”

أعلن وزير السياحة أحمد الخطيب، اليوم (الإثنين)، تدشين الهوية الموحدة لـ”شتاء السعودية”.
وأشار إلى أن شتاء هذا العام سيكون الأجمل في تفاصيله، وسيعطي الزوار والسياح دفء الأجواء الذي يبحثون عنه، كما يتميز بفعالياته المتنوعة والمختلفة، بما يجذب السائحين من كل العالم لزيارة المملكة.
ومن جانبها، دعت أطلقت الهيئة السعودية للسياحة مختلف القطاعات الحكومية والخاصة العاملة في صناعة السياحة والمتكاملة معها، لاستخدام الهوية الموحدة في التعريف والترويج للوجهات والمواسم والفعاليات والعروض والمنتجات الشتوية.وفق “أخبار 24”.
يسرني أن أدشن الهوية الموحدة لـ #شتاء_السعودية، والذي يأتي هذه السنة ليكون الأجمل في تفاصيله، ويعطي للزوار والسياح دفء أجوائه، وتميز فعالياته بكافة أنواعه. pic.twitter.com/R5viwnlCdV
— Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) November 21, 2022