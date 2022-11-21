كأس العالم.. إنجلترا تقسو على إيران بسداسية في مباراة الأهداف الثمانية (فيديو وصور)

حقق منتخب إنجلترا فوزًا عريضًا على منافسه منتخب إيران بنتيجة 6-2 في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022.
وتعرض علي رضا بيرانواند حارس مرمى إيران لإصابة قوية خلال مواجهة منتخب بلاده ضد إنجلترا في الدقيقة السابعة بعد كرة مشتركة مع روزبه جشمي زميله في الفريق
وتوقفت المباراة 10 دقائق ودخل الحارس سيد حسين حسيني بديلا لبيرانواند في الدقيقة الـ 17 بسبب الإصابة.
وأرسل لوك شاو كرة عرضية من جهة اليسار قابلها جود بيلينجام برأسية من داخل منطقة الجزاء سكنت أعلى يسار المرمى في الدقيقة 36.
ومهد ماجواير كرة رأسية وصلت إلى بوكايو ساكا داخل منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة صاروخية سكنت المرمى في الدقيقة 44.
وسجل رحيم سترلينج الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بعد عرضية هاري كين.
وأرسل رحيم ستيرلنج تمريرة إلى ساكا المتمركز يمين منطقة الجزاء فمر الأخير من الدفاع بشكل رائع ثم سدد كرة أرضية وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 63.
وقلص مهدي طارمي النتيجة عند الدقيقة 66 بعد تسديدة قوية سكنت شباك بيكفورد حارس مرمى إنجلترا.
وأضاف ماركوس راشفود الهدف الخامس عند الدقيقة 71 بعد مراوغة رائعة في منطقة الجزاء وتسديدة سكنت الشباك.وفق “أخبار 24”.
وحاول منتخب إيران تقليص الفارق لكن دون خطورة حقيقية على المرمى.
وسجل جاك جريليتش الهدف السادس في الدقيقة 90 بعد تمريرة أرضية من كالو ويلسون ليضعها بسهولة في المرمى.
وأضاع سيردار أزمون فرصة تسجيل الهدف الثاني لمنتخب إيران وحرمته العارضة من زيارة الشباك في الدقائق الأخيرة.
فيما نجح مهدي طارمي في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب إيران بعدما نفذ ركلة جزاء ببراعة في الدقيقة الثانية عشرة من الوقت بدل الضائع.
بهذه النتيجة أصبح رصيد منتخب إنجلترا 3 نقاط مقابل صفر من النقاط لمنتخب إيران في انتظار مباراة أمريكا وويلز في المجموعة ذاتها.
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