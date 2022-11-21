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رياضة > بالفيديو والصور.. هولندا تخطف فوزاً قاتلاً من السنغال في بداية مشوارها بالمونديال
21/11/2022   10:22 م

بالفيديو والصور.. هولندا تخطف فوزاً قاتلاً من السنغال في بداية مشوارها بالمونديال

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حقق منتخب هولندا فوزا غاليا على نظيره السنغالي، مساء اليوم الإثنين، بنتيجة 2-0، ضمن منافسات دور المجموعات لكأس العالم 2022.

ولعب السنغال بتشكيل مكون من:

“” إدوارد ميندي، كاليدو كوليبالي، بابي أبو سيسيه، عبدو ديالو، يوسف سابالي، نامبليس ميندي، شيخ كوياتي، إدريسا جانا جايي، كريبان دياتا، إسماعيلا سار، بولاي ديا”.

وجاء تشكيل هولندا على النحو التالي:
” أندريس نوبرت، دينزل دومفريس، ماتياس دي ليخت، فيرجيل فان دايك، ناثان آكي، دالي بليند، فرينكي دي يونج، ستيفن بيرجويس، كودي جاكبو، فينسنت يانسن، ستيفن بيرجوين”.

أحداث المباراة

وكاد أن يتقدم المنتخب السنغالي بالهدف الأول في الدقيقة 9، بعد تسديدة قوية من اللاعب إسماعيلا سار من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت أعلى عارضة حارس مرمى منتخب هولندا.

وأرسل الظهير الأيمن لمنتخب هولندا عرضية داخل منطقة جزاء السنغال في الدقيقة 16، حولها بليند برأسه لكن  الكرة مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 62 قرر المدير الفني لمنتخب هولندا لويس فان جال دخول اللاعب ديباي بدلا من زميله فينسنت يانسن.

وشهدت الدقيقة 73 قيام اللاعب إدريسا جايي ركلة بتسديد صاروخية من خارج منطقة الجزاء في اتجاه مرمى هولندا، لكن الحارس تصدى لها ببراعة. وفق “أخبار 24”.

وجاء الهدف الأول لمنتخب هولندا في الدقيقة  84 عن طريق اللاعب كودي جاكيو، بعد عرضية من دي يونج حولها اللاعب لداخل شباك السنغال.

وسجل منتخب هولندا الهدف الثاني في الدقيقة 90+8 عن طريق اللاعب دافي كلاسين بعدما استغل كرة عائدة من الحارس ميندي ليسكنها في الشباك.

وبتلك النتيجة، حصد منتخب هولندا اول 3 نقاط، ليحتل بهم المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف الإكوادور، بينما بقي السنغال وقطر بدون نقاط.

هولندا والسنغال

هولندا والسنغال

هولندا والسنغال

بالفيديو والصور.. هولندا تخطف فوزاً قاتلاً من السنغال في بداية مشوارها بالمونديال

رياضة
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