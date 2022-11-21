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رياضة > ميسي: على الأرجح ستكون هذه كأس العالم الأخيرة لي
21/11/2022   10:22 م

ميسي: على الأرجح ستكون هذه كأس العالم الأخيرة لي

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كشف ليونيل ميسي عن خوضه النسخة الأخيرة له من منافسات كأس العالم 2022 عندما يقود منتخب بلاده في المونديال الذي تستضيفه قطر.

وقال ميسي في مؤتمر صحفي: “على الأرجح ستكون هذه كأس العالم الأخيرة لي، والفرصة الأخيرة للحصول على ما نريده جميعا”.

وأضاف “جئنا من أجل الفوز وهذا يخفف الضغط كثيرا، ويساعد الجميع على عدم الشعور بالقلق الشديد ويمكنهم الاستمتاع باللحظة، تلك المجموعة من اللاعبين تذكرني بعام 2014 وهي مجموعة مترابطة جدا”. وفق “أخبار 24”.

ويلعب المنتخب الأرجنتيني ضد المنتخب السعودي غدًا الثلاثاء ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم.

ميسي: على الأرجح ستكون هذه كأس العالم الأخيرة لي

رياضة
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