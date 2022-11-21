هولندا والإكوادور في الصدارة.. تعرف على ترتيب المجموعة الأولى في المونديال

انتهت منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولي، اليوم الاثنين، بعدما حقق منتخب هولندا الفوز على السنغال بنتيجة 2-0.
وفي وقت سابق، فاز منتخب الإكوادور على منتخب قطر منظم البطولة بهدفين نظيفين.
وبتلك النتيجة، يتصدر منتخب الإكوادور المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وخلفه هولندا في المركز الثاني بنفس عدد النقاط، بينما تواجد المنتخب السنغالي بالمركز الثالث وخلفه قطر في المركز الأخير.وفق “أخبار 24”.
ومن المقرر أن يلعب منتخب قطر أمام نظيره السنغالي، يوم الجمعة القادمة على ستاد الثمامة فيما يواجه منتخب الإكوادور نظيره الهولندي على ستاد خليفة الدولي.