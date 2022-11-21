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رياضة > الكأس الأصلية لـ “دوري روشن السعودي” بين أيدي جماهير المونديال
21/11/2022   10:23 م

الكأس الأصلية لـ “دوري روشن السعودي” بين أيدي جماهير المونديال

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تحضر الكأس الأصلية لدوري روشن السعودي في قلب منطقة “البيت السعودي” في كورنيش الدوحة، الذي يقيمه الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ تزامناً مع بطولة العالم 2022 المقامة في دولة قطر خلال المدة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وأتاح الاتحاد السعودي لكرة القدم للمشجعين والجماهير التقاط الصور التذكارية مع كأس الدوري الأقوى عربياً، معرفاً بالدوري للمشجعين والزوار من جميع الجنسيات.

وتعرض الشاشات المصاحبة لـ “كأس دوري روشن السعودي” باقة من أهم أهداف الدوري، والأهداف؛ التي حازت على إعجاب جماهير الأندية السعودية، في وقتٍ يشارك 33 لاعباً من الدوري في بطولة كأس العالم الثانية والعشرين.

وتبين الشاشات العملاقة المحيطة بالكأس إحصائيات عن الدوري، الذي جذب ملايين المشاهدين محلياً وعالمياً، حيث كان أكثر من 900 محترف من 106 جنسيات مختلفة حول العالم جزءاً من تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

يشار إلى أن منطقة “البيت السعودي” التفاعلية تشهد إقبالاً لافتاً من مشجعي المنتخبات المشاركة في المونديال، ويستقبل زواره بأكثر من 21 فعالية في 10 أجنحة، إلى جانب عروض فلكلورية وغنائية وموسيقية، وغناء الأهازيج التشجيعية للصقور الخضر، ومسابقات يومية، وفعاليات تستهدف كل أفراد العائلة.وفق “أخبار 24”.

الكأس الأصلية لـ “دوري روشن السعودي” بين أيدي جماهير المونديال

رياضة
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