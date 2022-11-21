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رياضة > رينارد يكشف موقف سلمان الفرج من مواجهة الأرجنتين
21/11/2022   10:22 م

رينارد يكشف موقف سلمان الفرج من مواجهة الأرجنتين

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كشف مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد موقف قائد الأخضر سلمان الفرج من مواجهة الأرجنتين غدًا فى افتتاح مباريات المجموعة الثالثة بالمونديال بعدما تعرض لإصابة فى الكتف خلال فترة الإعداد لكأس العالم.

وقال رينارد فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الأرجنتين غدًا على أرض استاد لوسيل:”سلمان الفرج بخير وهو يتدرب منذ أسبوع مع الفريق ولا يوجد أى مشكلة بالنسبة له”.

وأضاف مدرب المنتخب السعودي أنه لن يكشف عن أى شئ بخصوص الجانب الفريق لفريقه قبل المواجهة المهمة غدًا. وفق “أخبار 24”.

ويلعب المنتخب السعودي ضد المنتخب الأرجنتيني غدًا الثلاثاء ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم، فى إطار منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا كل من بولندا والمكسيك.

رينارد يكشف موقف سلمان الفرج من مواجهة الأرجنتين

رياضة
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