خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس إندونيسيا في ضحايا زلزال جاوة الغربية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية إندونيسيا، الرئيس جوكو ويدودو، في ضحايا الزلزال الذي ضـرب منطقة جاوة الغربية.
وأعرب خادم الحرمين خلال البرقية عن بالغ التعازي وصادق المواساة، للرئيس جوكو وللشعب الإندونيسي، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء مماثلة، للرئيس جوكو ويدودو، في ضحايا الزلزال، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل. وفق “أخبار 24”.