“الخطوط السعودية” الأقل شكاوى.. “الطيران المدني” يعلن تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي لشهر أكتوبر

أصدرَت الهيئةُ العامة للطيران المدني اليوم (الثلاثاء)، مؤشرَ تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من واقع الشكاوى المرفوعة من المسافرين خلال أكتوبر 2022، مشيرة إلى أن الخطوط الجوية السعودية كانت الأقل شكاوى.
وكشفت “الهيئة” أن إجمالي الشكاوى التي رُفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال أكتوبر، بلغت 812 شكوى، وجاءت الخطوط السعودية الأقل شكاوى بواقع 12 شكوى لكل 100 ألف مسافر، بينما حلَّ طيران ناس ثانياً بواقع 16 شكوى لكل 100 ألف مسافر، فيما جاء ثالثًا طيران أديل حيث وصل عدد الشكاوى إلى 26 شكوى لكل 100 ألف مسافر.
وأوضحت “الهيئة” أنَّ مؤشرَ تصنيف المطارات، أشارَ إلى حصول مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على أقل الشكاوى المرفوعة للهيئة بنسبة 0.1% لكل 100 ألف مسافر خلال أكتوبر، في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنوياً، وبواقع شكوى واحدة. وفق “أخبار 24”.
كما حصل مطار أبها الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنوياً بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر بواقع 3 شكاوى.