حوض الملك فهد بميناء الملك عبدالعزيز يستقبل أكبر سفينة في تاريخه

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” اليوم (الثلاثاء)، استقبال حوض الملك فهد لإصلاح السفن بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، السفينة “MSC ALIZEE III” التي تعد الأكبر حجمًا منذ إنشائه، لمباشرة أعمال الإصلاح والصيانة الفنية اللازمة لها.
وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي في إطار ما يتمتع به ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام من قدرات تشغيلية عالية، وما يشهده من عمليات تحديث متكاملة ترتكز على ما أطلقته “موانئ” من مبادرات تصل بمنظومة الموانئ السعودية إلى أفضل الممارسات الدولية.
وتظهر السفينة “MSC ALIZEE III” بطول 208.3 متر وعرض 30 مترًا، فيما يبلغ عمق الغاطس 7.4 متر، حيث خضعت للصيانة، كما سيتم تغيير نحو 100 طن من ألواح الحديد على جانبيها وطلاء السفينة بالكامل.
يُذكر أن حوض الملك فهد لإصلاح السفن في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام الذي تم إنشاؤه عام 1982م؛ استقبل في شهر نوفمبر لعام 2021 السفينة الضخمة “أفريكان جاكانا” البالغ طولها 200م ووزنها 17,000 طن، وخضوعها لعمليات الإصلاح والصيانة؛ مما يعكس كفاءته في صيانة السفن وجاهزيته المتكاملة وفق أحدث المواصفات العالمية.
وفق “أخبار 24”.