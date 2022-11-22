تخصيص 35 موقعاً بمحافظات ومراكز الرياض لمشاهدة مباريات المنتخب

أعلنت أمانة منطقة الرياض اليوم (الثلاثاء)، تخصيص 35 موقعاً بمحافظات ومراكز المنطقة لمشاهدة مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم قطر 2022.
وأوضحت أن المواقع تم تخصيصها بطاقة استيعابية تقدر بـ 27.4 ألف مقعد للاستمتاع بأجواء المونديال.
ويستهل المنتخب الأخضر السعودي اليوم منافسات البطولة بمواجهة نظيره الأرجنتيني، على ملعب استاد لوسيل بقطر، ضمن المجموعة الثالثة.
ويخوض المنتخب منافسات المونديال للمرة السادسة في تاريخه باحثًا عن تحقيق التأهل إلى دور الـ 16، لا سيما أنه يقع في المجموعة الثالثة التي تضم كلاً من منتخب الأرجنتين، وبولندا، والمكسيك.
وفق “أخبار 24”.