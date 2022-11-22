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جديد المحليات > في عملية دقيقة.. إنقاذ قلب مريض توقف مرتين خلال 40 دقيقة بجدة
22/11/2022   1:01 م

في عملية دقيقة.. إنقاذ قلب مريض توقف مرتين خلال 40 دقيقة بجدة

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نجح فريق طبي متخصص في أمراض القلب والقسطرة القلبية بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، في إنقاذ حياة مريض توقف قلبه مرتين خلال 40 دقيقة في عملية استغرقت 30 دقيقة.

وأكدت “صحة جدة” أن المركز استقبل الحالة بعد التنسيق مع أحد المستشفيات العامة بالمنطقة، بعد أن بينت نتائج الفحوصات وجود احتشاء في الجدار الأمامي لعضلة القلب، ما تسبب في توقف قلب المريض مرتين.

وأشارت إلى أن الفرق الطبية المشرفة على الحالة قررت إخضاع المريض للتنفس الصناعي و تركيب أجهزة طبية داعمة للقلب للحفاظ على حياة المريض لاستقرار الوظائف الحيوية له. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أنه بعد ذلك تم نقل المريض إلى معمل القسطرة القلبية لإجراء عملية قسطرة تداخلية علاجية عاجلة، لوضع دعامة في الشريان الأمامي النازل مع وضع بالون داعم لضغط الدم، ثم جرى نقله بعد العملية إلى جناح العناية القلبية تحت الملاحظة الطبية حتى تماثل للشفاء تدريجياً.

في عملية دقيقة.. إنقاذ قلب مريض توقف مرتين خلال 40 دقيقة بجدة

جديد المحليات
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