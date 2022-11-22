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جديد المحليات > بـ1750 ريالا للطن.. “الحبوب” تعتمد سعر شراء القمح من المزارعين المحليين للموسم المقبل
22/11/2022   1:00 م

بـ1750 ريالا للطن.. “الحبوب” تعتمد سعر شراء القمح من المزارعين المحليين للموسم المقبل

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أقر مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، سعر شراء القمح من المزارعين المحليين للموسم الزراعي المقبل 1444/1445 هـ،(2023م).

وأوضحت المؤسسة العامة للحبوب أنه تم تحديد سعر الشراء بـ 1750 ريالاً للطن.

يشار إلى أن شراء القمح المحلي يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والتي تضمنت قيام المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين في حال اختيارهم زراعة القمح بديلا للأعلاف الخضراء لمدة خمس سنوات، بما لا يتجاوز مليوناً ونصف المليون طن لكل عام، وبأسعار تحددها المؤسسة مسترشدة بالأسعار الدولية السائدة. وفق “أخبار 24”.

بـ1750 ريالا للطن.. “الحبوب” تعتمد سعر شراء القمح من المزارعين المحليين للموسم المقبل

جديد المحليات
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