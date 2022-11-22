“توكلنا” يوضح خطوات استعراض مُدد الاشتراك وبيانات الأجور بالتأمينات الاجتماعية

أوضح تطبيق “توكلنا”، خطوات استعراض مُدد الاشتراك وبيانات الأجور بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من خلال تطبيق “توكلنا خدمات”.
وأبان أن التطبيق يتيح أيضاً للمشترك تقديم طلب تعديل مُدد الاشتراك عبر خدمة تجويد البيانات التابعة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وأضاف أنه يمكن استعراض مُدد الاشتراك عبر التطبيق من خلال الدخول على “الخدمات العامة” والضغط على أيقونة “تجويد البيانات”، واختيار “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، واختيار “إحدى الجهات” ليتم عرض بيانات المشترك المسجلة لدى الجهة.
وأشار إلى أنه سيتم عرض بطاقات ملخص السجلات الخاصة بالمشترك والتي تحتوي على مدد الاشتراك، وبيانات الأجور، والبيانات الإضافية.
ولفت إلى أن تقديم طلب تعديل مُدد الاشتراك يتم من خلال تحديد سجل الوظيفة النشطة، والضغط على “تعديل” أو “إلغاء مدد الاشتراك، ومن ثم اختيار نوع التعديل، وتعبئة البيانات المطلوبة واختيار “مراجعة الطلب” لتأكيد البيانات، ومن ثم تقديم الطلب، حيث ستظهر للمشترك رسالة تأكيد بنجاح إرسال الطلب.
وفق “أخبار 24”.