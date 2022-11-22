“حساب المواطن” يوضح شروط وكيفية حصول الأرملة على الدعم

رد برنامج “حساب المواطن”، على استفسار بشأن كيفية وشروط حصول الأرملة على الدعم سواء كان لديها تابعون أم لا.
وأوضح البرنامج، أنه يمكن للأرملة التقديم للحصول على الدعم في حال عدم وجود تابعين (أبناء)، عبر إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل تلك المستندات (صك الملكية للسكن)، لافتاً إلى أنه في حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند.
وأشار إلى أنه بإمكان الأرملة إضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة وهي صك حصر الورثة، أو شهادة ميلاد التابعين، أو بطاقة العائلة. وفق “أخبار 24”.