أمر ملكي بانتهاء دوام الجهات الحكومية اليوم عند الـ12 ظهراً نظراً لإقامة مباراة السعودية والأرجنتين

صدر أمر ملكي، بأن ينتهي دوام الجهات الحكومية اليوم (الثلاثاء) عند الساعة الثانية عشرة ظهراً.
وجاء الأمر الملكي بهدف إتاحة الفرصة لموظفي الجهات الحكومية لمتابعة مباراة المنتخب السعودي المقامة اليوم ضد المنتخب الأرجنتيني ضمن منافسات كأس العالم 2022 بقطر.
ويواجه المنتخب نظيره الأرجنتيني، على ملعب استاد لوسيل بقطر، ضمن المجموعة الثالثة.
ويخوض المنتخب منافسات المونديال للمرة السادسة في تاريخه باحثًا عن تحقيق التأهل إلى دور الـ 16، لا سيما أنه يقع في المجموعة الثالثة التي تضم كلاً من منتخب الأرجنتين، وبولندا، والمكسيك. وفق “أخبار 24”.