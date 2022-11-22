نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > أمر ملكي بانتهاء دوام الجهات الحكومية اليوم عند الـ12 ظهراً نظراً لإقامة مباراة السعودية والأرجنتين
22/11/2022   1:01 م

أمر ملكي بانتهاء دوام الجهات الحكومية اليوم عند الـ12 ظهراً نظراً لإقامة مباراة السعودية والأرجنتين

+ = -
599

صدر أمر ملكي، بأن ينتهي دوام الجهات الحكومية اليوم (الثلاثاء) عند الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وجاء الأمر الملكي بهدف إتاحة الفرصة لموظفي الجهات الحكومية لمتابعة مباراة المنتخب السعودي المقامة اليوم ضد المنتخب الأرجنتيني ضمن منافسات كأس العالم 2022 بقطر.

ويواجه المنتخب نظيره الأرجنتيني، على ملعب استاد لوسيل بقطر، ضمن المجموعة الثالثة.

ويخوض المنتخب منافسات المونديال للمرة السادسة في تاريخه باحثًا عن تحقيق التأهل إلى دور الـ 16، لا سيما أنه يقع في المجموعة الثالثة التي تضم كلاً من منتخب الأرجنتين، وبولندا، والمكسيك. وفق “أخبار 24”.

أمر ملكي بانتهاء دوام الجهات الحكومية اليوم عند الـ12 ظهراً نظراً لإقامة مباراة السعودية والأرجنتين

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885237660.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.