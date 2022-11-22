أمانة مكة : التطبيق الفعلي لبيع اللحوم المطهية بالميزان بعد 3 أشهر

كشف المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة الزيتوني، أن مبادرة بالميزان والتي أطلقها أمين العاصمة المقدسة، تهدف ليكون البيع في المطابخ والمطاعم بالوزن بدلاً من مصطلح (النفر) عند بيع اللحوم المطهية.
وأوضح الزيتوني لـ “أخبار24″، أن أمانة العاصمة المقدسة بدأت فعلياً في تطبيق المبادرة في الأسواق كمرحلة تجريبية وتوعوية، مؤكدًا أن المرحلة ستستمر ثلاثة أشهر، ليتم بعدها البدء في مرحلة التطبيق الفعلي والإلزامي باستخدام الميزان في بيع اللحوم المطهية.
ونوه أنه يشترط توفر الميزان الإلكتروني في كل منشأة كما يتطلب وضعه أمام المستهلك ليكون الطلب بالوزن وحسب الرغبة.
وأشار إلى أن مصطلح البيع بـ (النفر) والسائد حالياً في بيع اللحوم المطهية يتم استخدامه دون أي ضابط لهذا المسمى، مما قد يجعل المستهلك في حيرة لتفاوت الكمية بين منشأة وأخرى.
وذكر الزيتوني أن من مميزات هذه المبادرة زيادة الثقة بين البائع والمشتري وتحديد الكمية العادلة للمستهلك، مضيفاً أن استخدام الميزان في بيع اللحوم المطهية هو المتبع في أغلب دول العالم علاوة على أن البيع بالوزن يزيد من مصداقية المنشأة ويضفي مزيداً من الشفافية بين كل الأطراف.