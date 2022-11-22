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رياضة > مهلًا يا تاريخ.. الأخضر يقسو على الأرجنتين في كأس العالم (فيديو وصور)
22/11/2022   4:57 م

مهلًا يا تاريخ.. الأخضر يقسو على الأرجنتين في كأس العالم (فيديو وصور)

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حقق المنتخب الوطني السعودي فوزًا تاريخيًا على حساب منتخب الأرجنتين بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بكأس العالم 2022.

بدأ منتخب الأرجنتين بضغط هجومي وأنقذ محمد العويس حارس الأخضر فرصة محققة بعد تصويبة من ليونيل ميسي في الدقيقة الثانية.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمنتخب الأرجنتين في الدقية الثامنة بعد تدخل سعود عبد الحميد على باراديس.

وأرسل سلمان الفرج كرة عرضية أبعدها دفاع المنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 12.

وقاد سعود عبد الحميد هجمة خطيرة للمنتخب السعودي وأرسل عرضية تصدى لها مارتينيز حارس الأرجنتين.

وبدأ المنتخب السعودي في السيطرة على مجريات المباراة وسط محاولات من سلمان الفرج وسالم الدوسري لبناء الهجمات.

واستغل ليونيل ميسي هجمة مرتدة وسجل الهدف الثاني لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

ونجح لاوتارو مارتينيز في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب الأرجنتين بعد إنفراد تام لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل في الدقيقة 27. وفق “أخبار 24”.

وأرسل سعود عبد الحميد عرضية خطيرة لكن أوتاميندي أبعدها وحولها إلى ركلة ركنية.

وألغى حكم المباراة هدفًا ثالثًا لمنتخب الأرجنتين أيضا بداعي تسلل لاوتارو ماترينيز.

وحاول سالم الدوسري التوغل في منطقة جزاء الأرجنتين في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لكن كرته طالته ووصلت سهلة لحارس المرمى.

ونجح صالح الشهري في تسجيل هدف التعادل لمنتخب السعودية بعد تسديدة قوية هزت شباك منتخب الأرجنتين في الدقيقة 48.

وأضاف سالم الدوسري الهدف الثاني بتسديدة رائعة سكنت الشباك في الدقيقة 52.

وأنقذ محمد العويس هدفا محققًا للمنتخب الأرجنتيني عند الدقيقة 62 في ردة فعل رائعة.

وعاد العويس لينقذ هدفا جديدا بعد رأسية خطيرة من جوليان ألفاريز مهاجم الأرجنتين في الدقيقة 78.

ومرت المخالفة الخطيرة التي نفذها ميسي على مرمى المنتخب السعودي بسلام.

وواصل المنتخب السعودي القتالية والاستبسال خلال الدقائق الأخيرة من المباراة ليحقق فوزًا تاريخيًا.

وتعرض ياسر الشهراني للإصابة بعد تدخل قوي من لاعب المنتخب الأرجنتيني غادر على إثره الملعب ودخل محمد البريك بدلًا منه.

وبهذه النتيجة تصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط مقابل صفر من النقاط للأرجنتين في انتظار مباراة المكسيك وبولندا.

 الاخضر

الاخضر

الاخضر

الاخضر

الاخضر

الاخضر

 الاخضر

الاخضر

مهلًا يا تاريخ.. الأخضر يقسو على الأرجنتين في كأس العالم (فيديو وصور)

رياضة
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