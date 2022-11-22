مهلًا يا تاريخ.. الأخضر يقسو على الأرجنتين في كأس العالم (فيديو وصور)

حقق المنتخب الوطني السعودي فوزًا تاريخيًا على حساب منتخب الأرجنتين بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بكأس العالم 2022.
بدأ منتخب الأرجنتين بضغط هجومي وأنقذ محمد العويس حارس الأخضر فرصة محققة بعد تصويبة من ليونيل ميسي في الدقيقة الثانية.
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمنتخب الأرجنتين في الدقية الثامنة بعد تدخل سعود عبد الحميد على باراديس.
وأرسل سلمان الفرج كرة عرضية أبعدها دفاع المنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 12.
وقاد سعود عبد الحميد هجمة خطيرة للمنتخب السعودي وأرسل عرضية تصدى لها مارتينيز حارس الأرجنتين.
وبدأ المنتخب السعودي في السيطرة على مجريات المباراة وسط محاولات من سلمان الفرج وسالم الدوسري لبناء الهجمات.
واستغل ليونيل ميسي هجمة مرتدة وسجل الهدف الثاني لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.
ونجح لاوتارو مارتينيز في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب الأرجنتين بعد إنفراد تام لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل في الدقيقة 27. وفق “أخبار 24”.
وأرسل سعود عبد الحميد عرضية خطيرة لكن أوتاميندي أبعدها وحولها إلى ركلة ركنية.
وألغى حكم المباراة هدفًا ثالثًا لمنتخب الأرجنتين أيضا بداعي تسلل لاوتارو ماترينيز.
وحاول سالم الدوسري التوغل في منطقة جزاء الأرجنتين في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لكن كرته طالته ووصلت سهلة لحارس المرمى.
ونجح صالح الشهري في تسجيل هدف التعادل لمنتخب السعودية بعد تسديدة قوية هزت شباك منتخب الأرجنتين في الدقيقة 48.
وأضاف سالم الدوسري الهدف الثاني بتسديدة رائعة سكنت الشباك في الدقيقة 52.
وأنقذ محمد العويس هدفا محققًا للمنتخب الأرجنتيني عند الدقيقة 62 في ردة فعل رائعة.
وعاد العويس لينقذ هدفا جديدا بعد رأسية خطيرة من جوليان ألفاريز مهاجم الأرجنتين في الدقيقة 78.
ومرت المخالفة الخطيرة التي نفذها ميسي على مرمى المنتخب السعودي بسلام.
وواصل المنتخب السعودي القتالية والاستبسال خلال الدقائق الأخيرة من المباراة ليحقق فوزًا تاريخيًا.
وتعرض ياسر الشهراني للإصابة بعد تدخل قوي من لاعب المنتخب الأرجنتيني غادر على إثره الملعب ودخل محمد البريك بدلًا منه.
وبهذه النتيجة تصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط مقابل صفر من النقاط للأرجنتين في انتظار مباراة المكسيك وبولندا.
🎥 هنا الدوحة: 🇶🇦
هتافات جمهور #السعودية في مدرجات ملعب لوسيل 👏💚#السعودية_الأرجنتين 🇸🇦🇦🇷
#FIFAWorldCup
#كأس_العالم_FIFA 🏆
تصوير : محمد عبداللهhttps://t.co/0e99NBTxur pic.twitter.com/61tJdMtIfX
— سبورت 24 (@sporty_24) November 22, 2022
🎥 هنا الدوحة: 🇶🇦
على قلب رجل واحد 👏 جمهور #الأخضر يردد النشيد الوطني بحماس من داخل ملعب لوسيل قبل مواجهة الأرجنتين#السعودية_الأرجنتين 🇸🇦🇦🇷
#FIFAWorldCup
#كأس_العالم_FIFA 🏆
تصوير : محمد عبداللهhttps://t.co/XANtnUeXs3 pic.twitter.com/qL3kaoSROf
— سبورت 24 (@sporty_24) November 22, 2022
ميسي يفتتح التسجيل للأرجنتين من ركلة جزاء
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 22, 2022
⚽️🇸🇦 صالح الشهري يعدل النتيجة لمصلحة المنتخب السعودي بتسديدة يسارية قوية
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#WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/mTfQ48R7ds
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 22, 2022
هدف ثاني للتاريخ يسجله المنتخب السعودي بتسديدة قوية لقائده سالم الدوسري المنتخب السعودي يبدع ويقدم بداية شوط نارية.#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 #WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/BIhGnLMkVf
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 22, 2022