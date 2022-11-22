شاهد.. أمير قطر يتوشح بالعلم السعودي خلال متابعته مباراة الأخضر ضد الأرجنتين

توشح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بشعار العلم السعودي، خلال متابعته اليوم (الثلاثاء) مباراة منتخب الأخضر ضد الأرجنتين.
وظهر الشيخ تميم بن حمد في مقطع فيديو وهو يقف في المنصة برفقة أبنائه وهو يحمل العلم السعودي وتوشح به، تعبيراً عن دعمه منتخب الأخضر.
ويخوض المنتخب السعودي حالياً مباراته ضد الأرجنتين في افتتاح مباريات المنتخبين، ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة.
#أمير_قطر يتوشح بالعلم السعودي خلال متابعته مباراة الأخضر ضد الأرجنتين#السعودية_الأرجنتين#FIFAWorldCup#كأس_العالم_FIFA
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— سبورت 24 (@sporty_24) November 22, 2022
وفق “أخبار 24”.