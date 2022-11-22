بـ41.25 مليار ريال .. “أرامكو” توقع 59 اتفاقية جديدة في إطار برنامج اكتفاء

وقّعت شركة “أرامكو”، اليوم (الثلاثاء)، 59 اتفاقية شراء استراتيجية مع 51 شركة تصنيع محلية وعالمية، من المرجّح أن توفر 5000 فرصة عمل جديدة في المملكة، على مدار العقد المقبل.
ومن المتوقع أن تعزّز الاتفاقيات التي تبلغ قيمتها 41.25 مليار ريال سلسلة التوريد لـ”أرامكو”، وتؤدي إلى تطوير مرافق تصنيع المواد في المملكة.
وتشمل اتفاقيات الشراء عددًا من السلع الاستراتيجية مثل: المواد الكيميائية المستخدمة في الحفر، وفوهات الآبار، ومجموعات مفاتيح التحكم بالتشغيل، وأنظمة مراقبة الاهتزازات، والأنابيب، والضواغط، وفولاذ الهياكل، ومن بين الشركات الموقعة على هذه الاتفاقيات: بيكر هيوز، وكاميرون الرشيد، وهاليبرتون، وشلمبرجير، وتكنيب إف إم سي. وفق “أخبار 24”.
وتندرج هذه الاتفاقيات ضمن ركيزة استراتيجية تتمثل في برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء).