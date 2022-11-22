محافظ الخرج يلتقي سعادة رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز ال سعود محافظ الخرج في مكتبه بديوان المحافظة صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٤/٤/٢٨ هـ، سعادة رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز أ . د/عبدالرحمن بن هلال الطلحي يرافقه وكلاء الجامعة .
واستعرض أ . د /الطلحي خلال اللقاء إنجازات الجامعة على المستوى الأكاديمي والتعليمي والبرامج البحثية والتطويرية وأهداف الجامعة المستقبلية والتي تأتي متوافقة مع رؤية المملكة 2030.
وثمن سمو الأمير فهد بن محمد الجهود المبذولة من قيادات الجامعة ومنسوبيها مؤكداً في الوقت نفسه على دورهم الهام في بناء منظومة التعليم في الوطن والمساهمة في بناء الإنسان من جميع الجوانب الفكرية والعلمية متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح .