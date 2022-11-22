نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد الخرج > محافظ الخرج يلتقي سعادة رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز
22/11/2022   5:04 م

محافظ الخرج يلتقي سعادة رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز

+ = -
846

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز ال سعود محافظ الخرج في مكتبه بديوان المحافظة صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٤/٤/٢٨ هـ، سعادة رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز أ . د/عبدالرحمن بن هلال الطلحي يرافقه وكلاء الجامعة .

واستعرض أ . د /الطلحي خلال اللقاء إنجازات الجامعة على المستوى الأكاديمي والتعليمي والبرامج البحثية والتطويرية وأهداف الجامعة المستقبلية والتي تأتي متوافقة مع رؤية المملكة 2030.

وثمن سمو الأمير فهد بن محمد الجهود المبذولة من قيادات الجامعة ومنسوبيها مؤكداً في الوقت نفسه على دورهم الهام في بناء منظومة التعليم في الوطن والمساهمة في بناء الإنسان من جميع الجوانب الفكرية والعلمية متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح .

محافظ الخرج يلتقي سعادة رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز

جديد الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885237718.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.