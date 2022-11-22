أرجنتيني يمازح وكيل وزارة الشؤون الإسلامية: “أنتم مبسوطين ونحن نبكي”

التقى مسن أرجنتيني وكيل وزير الشؤون الإسلامية الشيخ عواد العنزي، ممازحًا إياه بعد فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني، قائلًا: “أنتم مبسوطين ونحن نبكي”.
وعبر العنزي عن فرحته، مؤكدًا أن فوز السعودية مصدر فرح لكل مواطن ومسلم عربي، قائلًا: “هذا الفوز للجميع ومصدر فخر للعرب والمسلمين”.
وحقق المنتخب السعودي، اليوم (الثلاثاء)، فوزًا تاريخيًا على المنتخب الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بكأس العالم في قطر. وفق “أخبار 24”.
وكان الشيخ العنزي في الأرجنتين للمحاضرة عن دور المملكة في الجانب الدعوي والإنساني في دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وذلك برعاية من مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي هناك.
فيديو | “أنتم مبسوطين ونحن نبكي”
أرجنتيني يمازح وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الشيخ عواد العنزي خلال زيارة جمهورية الأرجنتين#الإخبارية pic.twitter.com/puBjL74Vyy
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 22, 2022