“الصناعة” تعلن ترسية منافسة رخصة كشف خام الجبس بموقع آبار القصب في المدينة

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن ترسية منافسة رخصة كشف خام الجبس في موقع آبار القصب على شركة الخياط للجبس المحدودة، وذلك بعد المزايدة الإلكترونية التي أجرتها الوزارة بمشاركة الشركات المؤهلة للحصول على رخصة.
وكشف المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح عن أن المزايدة أجريت بمشاركة الشركات المؤهلة والبالغ عددها 8 شركات.
وأشار الجراح إلى أن الوزارة تهدف من خلال طرح المنافسات التعدينية، والإعلان عن مراحلها إلى تنظيم إجراءات عمليات المنافسة، وتعزيز الشفافية والعدالة في طرح المنافسات التعدينية، ودعم المستثمرين وتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين، بالإضافة إلى تشجيع الصناعات الوطنية، والإسهام في تنمية المحتوى المحلي.
يأتي ذلك ضمن خطط الوزارة للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي تتمتع بها المملكة.
وفق “أخبار 24”.