نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الصناعة” تعلن ترسية منافسة رخصة كشف خام الجبس بموقع آبار القصب في المدينة
22/11/2022   9:28 م

“الصناعة” تعلن ترسية منافسة رخصة كشف خام الجبس بموقع آبار القصب في المدينة

+ = -
612

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن ترسية منافسة رخصة كشف خام الجبس في موقع آبار القصب على شركة الخياط للجبس المحدودة، وذلك بعد المزايدة الإلكترونية التي أجرتها الوزارة بمشاركة الشركات المؤهلة للحصول على رخصة.

وكشف المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح عن أن المزايدة أجريت بمشاركة الشركات المؤهلة والبالغ عددها 8 شركات.

وأشار الجراح إلى أن الوزارة تهدف من خلال طرح المنافسات التعدينية، والإعلان عن مراحلها إلى تنظيم إجراءات عمليات المنافسة، وتعزيز الشفافية والعدالة في طرح المنافسات التعدينية، ودعم المستثمرين وتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين، بالإضافة إلى تشجيع الصناعات الوطنية، والإسهام في تنمية المحتوى المحلي.

يأتي ذلك ضمن خطط الوزارة للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي تتمتع بها المملكة.

"الصناعة" تعلن ترسية منافسة رخصة كشف خام الجبس بموقع آبار القصب في المدينة

وفق “أخبار 24”.

“الصناعة” تعلن ترسية منافسة رخصة كشف خام الجبس بموقع آبار القصب في المدينة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885237735.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.