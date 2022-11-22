محمد بن راشد يتفاعل مع فوز الأخضر: أسعدنا وأمتعنا وأفرحنا.. فوز مستحق وأداء قتالي

حظي فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني في أولى مبارياته بمونديال قطر 2022 بتفاعل كبير، وانهالت التهاني عليه من عدد من المسؤولين في الخليج والسفراء عبر حساباتهم على “تويتر”.
ووصف نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد، الانتصار بالمستحق والأداء بالقتالي، مؤكداً أنه أفرحهم وأمتعهم وأسعدهم.
من جانبه، رفع الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد بفوز المنتخب وأدائه المميز، مؤكداً أنه وثق تاريخاً جديداً لكرة القدم السعودية.
ومن جهته بارك رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، فوز المنتخب السعودي قائلاً: قدم الأخضر مباراة للتاريخ جلب بها الفخر لقارة آسيا، وكان لاعبوه رجالا بمعنى الكلمة وهم يسطرون ملحمة كروية سيحفظها تاريخ كأس العالم، خصوصا وهم يواجهون أحد أقوى المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولة.
فيما باركت الملكة رانيا العبدالله عقيلة ملك الأردن الملك عبدالله الثاني للسعوديين الانتصار ووصفته بالإبداع.
وتفاعل السفير البريطاني في الرياض نيل كرومتون مع انتصار الأخضر بنشره فيديو من فرحة اللاعبين، وعلق بقوله: “مبروك للجماهير السعودية.. حارس المرمى والشباب ماقصروا”. وفق “أخبار 24”.
أما السفير الياباني في المملكة فوميو إيواي فقد أكد أنه استمتع بأداء الصقور الخضر بعد متابعته المباراة خلال تواجده في بلاده، منوهاً بأنه في طريقه إلى الرياض.
فيما نشر السفير الفرنسي لودوفيك بويّ فيديو لمشاهدته المباراة برفقة عدد من السفراء تحت ضيافة وزير السياحة أحمد الخطيب، وقدم التهنئة للاعبين ولمواطنه رينارد مدرب الأخضر.
كما نشر حساب السفارة الأمريكية في الرياض تهنئة للمنتخب، واصفاً فيها الفوز بالتاريخي، فيما أكدت السفارة الجزائرية أن الأخضر حقق فوزاً مستحقاً وإنجازاً رياضياً كبيراً.