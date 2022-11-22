“البنك المركزي” يعلن الترخيص لشركة تقنية مالية في مجال المدفوعات الإلكترونية

أعلن البنك المركزي السعودي الترخيص لشركة من شركات التقنية المالية الجديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وهي: شركة طويق الدولية المالية، وذلك لتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية.
وأوضح البنك المركزي أنه بذلك يبلغ إجمالي عدد الشركات المرخص لها لتقديم خدمات المدفوعات 23 شركة، إضافة إلى حصول 5 شركات على موافقة أولية.
وبيّن أن هذه الخطوة تعزز استقرار ونمو القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال الالتزام بما يصدر من متطلبات رقابية وإشرافية، وبما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي. وفق “أخبار 24”.
وأكد البنك المركزي السعي المستمر لدعم قطاع شركات المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافةً إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وبما يُحقق أهدافه لتعزيز مستوى الشمول المالي، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تحقيق أهداف إستراتيجية التقنية المالية بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس الذي يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.