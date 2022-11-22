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جديد المحليات > “التعليم”: تأجيل اختبارات الغد إلى الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني
22/11/2022   9:28 م

“التعليم”: تأجيل اختبارات الغد إلى الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني

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أعلنت وزارة التعليم، تأجيل اختبارات يوم غدٍ (الأربعاء) للطلاب والطالبات، وذلك بناءً على التوجيه الملكي بأن يكون الغد إجازة لموظفي الدولة والقطاع الخاص والطلبة في جميع المراحل التعليمية.

وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة ، ابتسام الشهري، أنه تقرر عقد الاختبارات المؤجلة يوم (الأربعاء) 13 /5 /1444 هـ الموافق 7 / 12/ 2022 ، في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجَه بأن يكون يوم غد إجازة لجميع الموظفين بكافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص وللطلبة والطالبات. وفق “أخبار 24”.

“التعليم”: تأجيل اختبارات الغد إلى الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني

جديد المحليات
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