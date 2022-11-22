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جديد المحليات > المملكة تدين استمرار استهداف ميليشيا الحوثي الإرهـابية للأعيان والمنشآت الاقتصادية باليمن
22/11/2022   9:28 م

المملكة تدين استمرار استهداف ميليشيا الحوثي الإرهـابية للأعيان والمنشآت الاقتصادية باليمن

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة استمرار استهداف ميليشيا الحوثي الإرهـابية للأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية في اليمن، وهو ما يؤكد نهجها المستمر في زيادة معاناة الشعب اليمني ورفضها الدائم للجهود والمبادرات الدولية كافة مع استمرارها في استهداف المنشآت المدنية الاقتصادية وإمدادات ممرات الطاقة العالمية وسلامة الملاحة والتجارة الدولية.

وأكدت الوزارة وقوف المملك وتضامنها التام مع اليمن، كما تجدد موقفها الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة لميليشيات الحوثي الإرهـابية ومنع تصديرها للداخل اليمني وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة.

وشددت على موقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني وأهمية توفير الدعم اللازم لمجلس القيادة الرئاسي اليمني لتحقيق السلام المستدام في اليمن. وفق “أخبار 24”.

المملكة تدين استمرار استهداف ميليشيا الحوثي الإرهـابية للأعيان والمنشآت الاقتصادية باليمن

جديد المحليات
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