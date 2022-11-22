أداء مشرف وفوز تاريخي.. وزراء ومسؤولون يقدمون التهنئة بفوز المنتخب على الأرجنتين

هنَأ عدد من الوزراء والمسؤولين المنتخب الوطني، بعد تحقيقه الفوز على نظيره الأرجنتيني، في أولى مبارياته بكأس العالم 2022 بقطر.
وقدَم وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة تهانيه بفوز المنتخب، مؤكدًا استمرار الدعم لمواصلة المشوار في البطولة الدولية، فيما أكد وزير التجارة ماجد القصبي أن المنتخب السعودي أبهر العالم بأداء مشرف وفوز تاريخي.
وأعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، عن فخره بما قدمه الصقور في المباراة، كما هنَأ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، بالفوز الثمين، مشيدًا بالأداء المشرف والفوز التاريخي.
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، هشام الجضعي، عن فخره بالفوز الذي حققه الأخضر على حساب راقصي التانجو، مؤكدًا اعتزازه رفع راية الوطن في أكبر المحافل الكروية بالعالم.
وأبرز وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان تحقيق الفوز التاريخي على حساب الأرجنتين، مقدمًا تهنئته للقيادة والشعب بمناسبة هذا الانتصار. وفق “أخبار 24”.
وأشاد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، بأداء المنتخب الوطني خلال المباراة، مقدمًا تهانيه للوطن على الفوز المستحق.
كما قدَّم وزير التعليم يوسف البنيان تهانيه على الفوز بأولى مباريات الأخضر في كأس العالم، مبرزًا دعم القيادة ودورها في تحقيق هذا الانتصار.