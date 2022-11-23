فرحة وألعاب نارية في “البوليفارد سيتي” و”البوليفارد وورلد” بمناسبة فوز المنتخب

وسط أهازيج من الفرحة، شهد بوليفارد “رياض سيتي” اليوم (الثلاثاء)، تجمعا كبيرا من الزوار مرفرفين بالأعلام الخضراء، والألعاب النارية، وآخرين يرتدون قميص المنتخب السعودي، وذلك بعد فوزه في أولى مبارياته في بطولة كأس العالم على منتخب الأرجنتين المرشح لنيل البطولة.
فتحت أبواب “رياض سيتي” استثنائيًا اليوم منذ الساعة 12 ظهرًا، أي قبل بداية المباراة بساعة واحدة، لمشاهدة المباراة في العديد من المطاعم والمقاهي.
وبعد انتهاء المباراة، وكذلك صدور الأمر الملكي بمنح القطاعات الحكومية والخاصة، وكذلك جميع مراحل التعليم إجازة ليوم غد (الأربعاء) توافد عدد كبير الى بوليفارد “رياض سيتي” و”بوليفارد وورلد” للاحتفال، حيث أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الدخول مجانًا، بمناسبة الفوز.
وتوالت بعد ذلك عدد من الجهات التي منحت المشروبات الساخنة مجانا طوال اليوم، بمناسبة فوز المنتخب.
وفي مساء اليوم، شهدت منطقة بوليفارد، فعالية الألعاب النارية، والتي استمرت لمدة 10 دقائق، حيث أغلقت بوابات بوليفارد نظرًا لكثرة الحضور فوق الطاقة الاستيعابية.
وفي جولة ميدانية لـ”أخبار 24″، شوهد زوار بوليفارد متوشحين بالأعلام، وآخرون يرتدون القمصان الخضراء، معبرين عن فرحتهم بالفوز التاريخي أمام أحد أقوى المنتخبات في العالم، والذي يملك عددًا من نجوم الكرة في أقوى الدوريات الأوروبية.
وفق “أخبار 24”.