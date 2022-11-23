“الراجحي” يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على تحديد 23 مارس يوماً للمسؤولية الاجتماعية

رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، شكره لقيادة المملكة بمناسبة الموافقة الكريمة على تحديد يوم 23 مارس ليكون يوماً للمسؤولية الاجتماعية.
وأشار الراجحي إلى أن هذه المناسبة المميزة ستكون موعداً لتسليط الضوء على برامج المسؤولية الاجتماعية، لإبراز مستوى رقي شركات ومؤسسات القطاع الخاص، كما ستكون انطلاقة للعديد من المناسبات والفعاليات التي تبرز مبادرات شركات الوطن على المستوى العالمي.
كما دعا شركات ومؤسسات القطاع الخاص لتفعيل ذلك اليوم، بإبراز مسؤوليتهم الاجتماعية وأثرها، وجعل هذه المناسبة نافذة لعرض منجزاتنا للآخرين، ولإبراز حلول جذرية لمعالجة قضايا جوهرية تهم المجتمع، وتسهم في حماية وتطور الإنسان، وحفظ التنوع البيئي والموارد الطبيعية، ونمو الاقتصاد وتنمية موارده. وفق “أخبار 24”.