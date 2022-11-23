“هنا المونديال 4”.. 4 مباريات قوية أبرزها المغرب وكرواتيا وألمانيا واليابان

تستمر منافسات مونديال قطر 2022، المُحدد له الإقامة خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر بمشاركة 32 منتخبًا، ويشهد اليوم (الأربعاء) إقامة 4 مباريات قوية من المجموعتين الخامسة والسادسة.
وتتواصل الندية والإثارة، مع استمرار منافسات بطولة كأس العالم 2022، حيث تقام اليوم الأربعاء الموافق 23 نوفمبر 2022، أربع مباريات في اليوم الرابع من مونديال قطر 2022.
المغرب وكرواتيا
يلتقي منتخب المغرب مع نظيره الكرواتي في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة، وذلك على ملعب البيت الذى يتسع إلى 60 ألف متفرج فى إطار افتتاح منافسات المجموعة السادسة.
ألمانيا واليابان
ويلتقي المنتخب الألماني بنظيره الياباني في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب خليفة الدولي الذي يتسع إلى 40 ألف متفرج في إطار افتتاح منافسات المجموعة الخامسة.
إسبانيا وكوستاريكا
ويواجه منتخب إسبانيا نظيره كوستاريكا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الثمامة الذي يتسع إلى 40 ألف متفرج في إطار منافسات المجموعة الخامسة بالمونديال.
بلجيكا وكندا
ويختتم اليوم بمواجهة بلجيكا وكندا في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب أحمد بن علي الذي يتسع إلى 40 ألف متفرج في إطار منافسات المجموعة السادسة. وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أنه لأول مرة تسضيف دولة عربية منافسات المونديال، وتتم إقامتها على ثمانية ملاعب؛ هي لوسيل والبيت والمدينة التعليمية وأحمد بن علي والثمامة و974 والجنوب، إضافة إلى ملعب خليفة الدولي.