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رياضة > تحت الملاحظة.. المنتخب السعودي يصدر بيانا بشأن الحالة الصحية لياسر الشهراني
23/11/2022   8:35 ص

تحت الملاحظة.. المنتخب السعودي يصدر بيانا بشأن الحالة الصحية لياسر الشهراني

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه تم نقل اللاعب ياسر الشهراني إلى مدينة حمد الطبية نتيجة لتعرضه لصدام قوي فى منطقة الرأس والصدر والبطن، حين كانت حالته مستقرة.

وأضاف الاتحاد السعودي فى بيان نشره عبر حساب المنتخب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن اللاعب أجري كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وسيكون تحت الملاحظة خلال الساعات القادمة.

وتواجد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل خلال فحوصات اللاعب حيث التقي بالكادر الطبي للمستشفي وستمع لتفاصيل حالة اللاعب بحضور الأمين العام إبراهيم القاسم والجهاز الطبي بالمنتخب الوطني.

وكان ياسر الشهراني تعرض لإصابة قوية خلال مباراة المنتخب السعودي أمام الأرجنتين والتى حسمها الأخضر لصالحه بهدفين مقابل هدف فى إطار افتتاح مباريات المجموعة الثالثة بمونديال قطر.

ياسر الشهراني

وفق “أخبار 24”.

تحت الملاحظة.. المنتخب السعودي يصدر بيانا بشأن الحالة الصحية لياسر الشهراني

رياضة
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