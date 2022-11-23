“سقوط مدوٍ” و”اللاعبون تحولوا لأشباح”.. كيف تناولت صحف الأرجنتين خسارة منتخبها أمام الأخضر؟

وصفت الصحف الأرجنتينية، الصادرة اليوم (الأربعاء)، نتيجة مباراة الأمس بين المنتخب الوطني والمنتخب الأرجنتيني، والتي انتهت بفوز الأخضر بهدفين مقابل هدف واحد، بأنها “ضربة موجعة”.
وأشارت صحيفة “كلارين” إلى أن المنتخب الأرجنتيني لعب بغطرسة ولم يدرس خصمه جيدًا، وقالت في أحد عناوينها: إن “الأرجنتين تسقط في أول عرض في قطر”، مؤكدة على هذا الرأي بإبراز مقال الصحفي أدريان مالاديسكي، والذي قال فيه إن منتخب بلاده لم يدرس السعودية جيداً ولم يعرف كيف يلعب أمامهم حتى بعد تسجيل هدف في أول عشر دقائق.
كما نقلت الصحيفة تصريحات اللاعب الكبير ماريو كيمبس بطل أول لقب للأرجنتين في كأس العالم عام 1978، والتي هاجم خلالها المدرب ليونيل سكالوني، قائلاً: إن الأرجنتين عرفت القليل عن السعودية بعدما لعبت بغطرسة.
وذكرت صحيفة “أوليه” أن الأرجنتين وقعت في الفخ، بعد أول خسارة لفريق سكالوني عقب سلسلة مثالية من عدم الخسارة في 36 مباراة متتالية منذ التتويج بكأس كوبا أمريكا.
وأشارت إلى أن “حلم ميسي تحول إلى كابوس” إذ يطمح الهداف التاريخي للأرجنتين إلى تحقيق اللقب في آخر محاولة بعد خمس مشاركات دون نجاح، لافتة إلى كون هذه المشاركة هي الأخيرة للاعب الأسطوري ببطولة دولية. وفق “أخبار 24”.
وقالت صحيفة (لاناثيون) في عناوينها “سقوط مُدَوّ”، “الأرجنتين تحولت إلى “أشباح” و”موتى”، في إشارة لتصريح ميسي عقب المباراة، الذي قال فيه إنهم كانوا موتى ولم يتوقعوا هذه البداية، واصفًا ما حدث بأنه ضربة قوية ولا توجد أعذار.
فيما سلطت صحيفتا “كلارين” و”أوليه” الضوء على دور مدرب أرجنتيني في نجاح السعودية، وهو رامون دياز مدرب الهلال، إذ اعتمد الفرنسي إيرفي رينار على تسعة من لاعبي الهلال في تشكيلته الأساسية.