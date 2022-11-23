مستجدات كورونا.. انخفاض الإصابات الجديدة واستقرار الحالات الحرجة

أظهرت بيانات وزارة الصحة انخفاض الإصابات المسجلة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، واستقرار الحالات الحرجة.
وسجلت الوزارة 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بانخفاض 12 حالة مقارنةً بيوم أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 825290 حالة.
في المقابل انخفضت أعداد المتعافين من الفيروس مقارنةً بيوم أمس، حيث شهدت الساعات الـ24 الماضية تماثل 62 مريضاً للشفاء، وهو أقل بـ13 حالة عن المسجل أمس، وبذلك يصبح إجمالي المتعافين من كورونا 812591 شخصاً.
واستقرت الحالات الحرجة اليوم (الأربعاء) عند مستوى 64 حالة، إذ لم تسجل أي إحالة جديدة للعناية المركزة نتيجة كوفيد 19. وفق “أخبار 24”.
في حين ارتفعت حالات الوفاة بشكل طفيف، إذ تُوفي شخصان نتيجة إصابتهما بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9451 منذ بدء جائحة كورونا في المملكة.