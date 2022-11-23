نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مستجدات كورونا.. انخفاض الإصابات الجديدة واستقرار الحالات الحرجة
23/11/2022   1:37 م

مستجدات كورونا.. انخفاض الإصابات الجديدة واستقرار الحالات الحرجة

+ = -
482

أظهرت بيانات وزارة الصحة انخفاض الإصابات المسجلة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، واستقرار الحالات الحرجة.

وسجلت الوزارة 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بانخفاض 12 حالة مقارنةً بيوم أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 825290 حالة.

في المقابل انخفضت أعداد المتعافين من الفيروس مقارنةً بيوم أمس، حيث شهدت الساعات الـ24 الماضية تماثل 62 مريضاً للشفاء، وهو أقل بـ13 حالة عن المسجل أمس، وبذلك يصبح إجمالي المتعافين من كورونا 812591 شخصاً.

واستقرت الحالات الحرجة اليوم (الأربعاء) عند مستوى 64 حالة، إذ لم تسجل أي إحالة جديدة للعناية المركزة نتيجة كوفيد 19. وفق “أخبار 24”.

في حين ارتفعت حالات الوفاة بشكل طفيف، إذ تُوفي شخصان نتيجة إصابتهما بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9451 منذ بدء جائحة كورونا في المملكة.

مستجدات كورونا.. انخفاض الإصابات الجديدة واستقرار الحالات الحرجة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885237837.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.