كأس العالم.. المغرب يفرض التعادل على كرواتيا بمشاركة حمدالله (صور)

فرض منتخب المغرب نتيجة التعادل السلبي بدون أهداف على منتخب كرواتيا في المباراة التي جمعتهما ضِمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2022.
وبدأ المنتخب المغربي المباراة بشكل جيد ومرر حكيم زياش تمريرة متقنة نحو يوسف الناصيري الذي استلم الكرة بشكل جيد لكن ديان لوفرين مدافع كرواتيا أنقذ الموقف.
ورد منتخب كرواتيا بتسديدة قوية من إيفان بريسيتش لكنها علت مرمى حارس المغرب ياسين بونو بقليل.
وسدد حكيم زياش لكن كرته اصطدمت بدفاع كرواتيا بعد تنفيذه لركلة حرة ثابتة على حدود منطقة الجزاء.
وتصدى ياسين بونو لأخطر فرص المباراة قبل نهاية الشوط الأول وأنقذ فرصة هدف محقق لمنتخب كرواتيا.
وغادر نصير مزراوي ملعب المباراة بعد تعرضه للإصابة، وحل يحيى عطية الله بدلًا منه في الجهة اليسرى لمنتخب المغرب.
ودخل مهاجم الاتحاد عبد الرزاق حمدالله ملعب المباراة عند الدقيقة 78 وحل محل يوسف الناصيري.
وحاول حمدالله تقديم الإضافة الهجومية لمنتخب المغرب لكن دفاع كرواتيا نجح في إيقاف خطورة أُسود الأطلس.
وبهذه النتيجة حصد منتخب المغرب النقطة الأولى متساويًا مع كرواتيا في انتظار مباراة بلجيكا وكندا.
وفق “أخبار 24”.