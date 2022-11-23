سيجري عملية جراحية.. ياسر الشهراني يصل الرياض

أعلن المنتخب السعودي عن آخر تطورات إصابة الظهير الأيسر الدولي ياسر الشهراني في مواجهة الأرجنتين.
وقال المتتخب السعودي عبر “تويتر”: “غادر اللاعب ياسر الشهراني صباح اليوم مدينة حمد الطبية بالدوحة إلى مستشفى الحرس الوطني بالرياض، وسيجري عملية جراحية خلال الساعات القادمة حسب الخطة العلاجية التي وصعها الجهاز الطبي له”.
وكان ياسر الشهراني تعرض لإصابة قوية خلال مباراة المنتخب السعودي أمام الأرجنتين والتى حسمها الأخضر لصالحه بهدفين مقابل هدف فى إطار افتتاح مباريات المجموعة الثالثة بمونديال قطر. وفق “أخبار 24”.