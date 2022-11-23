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جديد المحليات > “سدايا” تعلن عن انطلاق المرحلة الثانية من برنامج “مبرمجي ذكاء المستقبل”
23/11/2022   10:27 م

“سدايا” تعلن عن انطلاق المرحلة الثانية من برنامج “مبرمجي ذكاء المستقبل”

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عن انطلاق المرحلة الثانية من برنامج مبرمجي ذكاء المستقبل، والتي تمتد حتى 30 مايو من العام المقبل.

وتهدف الهيئة من خلال هذا البرنامج إلى تأهيل 1800 معلم، وتدريب 30 ألف طالب من المرحلة المتوسطة والثانوية في مجال الذكاء الاصطناعي، وبناء 5 معامل للذكاء الاصطناعي.

وتتمثل مجالات البرنامج التدريبي، المقدمة في الذكاء الاصطناعي، برمجة السيارات الذكية، وتعلم الألة، بالإضافة إلى الرؤية الحاسوبية. وفق “أخبار 24”.

وتستمر مدة التدريب لأسبوعين، عن طريق التدريب عن بعد؛ ومن ثم تكمن الحوافز في شهادات معتمدة من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، ووزارة التعليم.

“سدايا” تعلن عن انطلاق المرحلة الثانية من برنامج “مبرمجي ذكاء المستقبل”

جديد المحليات
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