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جديد المحليات > للاستثمار في قطاع صناعات الأغذية.. “الاستثمار” توقع مذكرة تفاهم مع “نستله”
23/11/2022   10:28 م

للاستثمار في قطاع صناعات الأغذية.. “الاستثمار” توقع مذكرة تفاهم مع “نستله”

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وقعت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع شركة “نستله”، للاستثمار في قطاع صناعات الأغذية.

وتشمل المذكرة إنشاء مصنع متطور بأحدث التقنيات ومركزاً للبحث والتطوير وأول حاضنة أعمال لشركة “نستله” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأكاديمية تعليمية لبناء القدرات وتطوير الكوادر السعودية.

وتساهم الخطة الاستراتيجية بين وزارة الاستثمار وشركة “نستله” في تحقيق الأمن الغذائي، وتطوير الصناعات المحلية والابتكار في الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل تتماشى مع رؤية السعودية 2030.

من ناحيتها، تستثمر شركة نستله 7 مليارات ريال في المملكة على مدار 10 سنوات مقبلة، باستثمار أولي قدره 375 مليون ريال.

للاستثمار في قطاع صناعات الأغذية.. "الاستثمار" توقع مذكرة تفاهم مع "نستله"

وفق “أخبار 24”.

للاستثمار في قطاع صناعات الأغذية.. “الاستثمار” توقع مذكرة تفاهم مع “نستله”

جديد المحليات
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