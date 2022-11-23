للاستثمار في قطاع صناعات الأغذية.. “الاستثمار” توقع مذكرة تفاهم مع “نستله”

وقعت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع شركة “نستله”، للاستثمار في قطاع صناعات الأغذية.
وتشمل المذكرة إنشاء مصنع متطور بأحدث التقنيات ومركزاً للبحث والتطوير وأول حاضنة أعمال لشركة “نستله” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأكاديمية تعليمية لبناء القدرات وتطوير الكوادر السعودية.
وتساهم الخطة الاستراتيجية بين وزارة الاستثمار وشركة “نستله” في تحقيق الأمن الغذائي، وتطوير الصناعات المحلية والابتكار في الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل تتماشى مع رؤية السعودية 2030.
من ناحيتها، تستثمر شركة نستله 7 مليارات ريال في المملكة على مدار 10 سنوات مقبلة، باستثمار أولي قدره 375 مليون ريال.
وفق “أخبار 24”.