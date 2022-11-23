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رياضة > شاهد.. أمير قطر يمازح وزير الرياضة: كيف النومة أمس؟
23/11/2022   10:25 م

شاهد.. أمير قطر يمازح وزير الرياضة: كيف النومة أمس؟

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مازح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ بمناسبة فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني أمس في المونديال.

وأظهر مقطع فيديو الشيخ تميم يصافح الأمير عبدالعزيز اليوم (الأربعاء) في الملعب؛ ومن ثم سأله قائلاً: “كيف النومة أمس؟”.

يذكر أن أمير قطر ساند المنتخب السعودي من المدرجات، وظهر متوشحاً بالعلم السعودي.

وحقق المنتخب السعودي، أمس الثلاثاء، فوزاً تاريخياً على المنتخب الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بكأس العالم في قطر.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. أمير قطر يمازح وزير الرياضة: كيف النومة أمس؟

رياضة
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