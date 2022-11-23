“فيفا” يتخذ إجراءات ضد مشجعي المكسيك بعد هتافات أمام بولندا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأربعاء، أنه بدأ في اتخاذ إجراءات ضد الاتحاد المكسيكي عقب هتافات مشجعيه في مباراة بولندا التي انتهت دون أهداف أمس الثلاثاء، في منافسات كأس العالم 2022 المقامة بقطر.
ولم يذكر “فيفا” تفاصيل الهتافات، لكن وفقاً لـ”رويترز”، تم سماع جماهير المكسيك أثناء توجيه إساءات للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أثناء تسديد ركلة الجزاء أنقذها الحارس جييرمو أوتشوا بالشوط الثاني.
وقال “فيفا” في بيان: “فتحت لجنة الانضباط في الفيفا إجراءات ضد الاتحاد المكسيكي بسبب هتافات المشجعين خلال مباراة المكسيك أمام بولندا في كأس العالم يوم 22 نوفمبر”.
وكان فيفا قد فتح أيضاً إجراءات انضباطية ضد الإكوادور بسبب هتافات معادية للمثليين في افتتاح كأس العالم أمام قطر يوم الأحد.