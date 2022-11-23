حمدالله يُعلق على مشاركته الأول مع المغرب في كأس العالم 2022

أبدى المحترف المغربي بصفوف نادي الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله، سعادته بالمشاركة رفقة منتخب بلاده بكأس العالم قطر 2022.
ونشر حمدالله صورًا ومقطع فيديو من مشاركته عبر حساباته بمواقع التواصل اليوم (الأربعاء)، مُذيلاً إياه بتعليق:”شكرًا للجمهور الغالي والقادم أفضل إن شاء الله”. وفق “أخبار 24”.
وشارك حمدالله بديلاً في مباراة منتخب المغرب أمام نظيره الكرواتي في وقت سابق من اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم.
شكرا للجمهور الغالي والقادم افضل ان شاء الله 🇲🇦❤️ pic.twitter.com/sW2qLxb54c
— abderrazak Hamdallah (@Hamedallah_9) November 23, 2022