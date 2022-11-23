بالفيديو.. مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يكشف عن إنشاء جامعة الدفاع الوطني قريباً

كشف مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، أن الوزارة تعتزم إنشاء جامعة الدفاع الوطني لتكمل حلقة المنظومة التعليمية والتدريبية.
وأوضح خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، اليوم (الأربعاء)، على هامش مؤتمر الشراكة المستديمة، أن الموارد البشرية في الوزارة تحظى بنصيب الأسد من الاهتمام من ناحية التنظيمات والتشريعات والتركيز على التدريب.
وفي سياق متصل وقعت وزارة الدفاع مع وزارة التعليم اليوم مذكرة تعاون؛ لتنفيذ برامج استشارية وأكاديمية وتدريبية، تشمل تطوير الشراكات مع الجامعات، وبرامج التجسير للمؤسسات التعليمية والتدريبية بوزارة الدفاع.
وتم توقيع المذكرة ضمن مؤتمر الشراكات المستدامة؛ وذلك من قبل مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، ونائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري.
مساعد #وزير_الدفاع للشؤون التنفيذية يكشف عن إنشاء جامعة الدفاع الوطني قريباً#مؤتمر_الشراكات_المستدامةhttps://t.co/8hg57qKPZz pic.twitter.com/Zr0wL3Dphm
— أخبار 24 (@Akhbaar24) November 23, 2022
وفق “أخبار 24”.