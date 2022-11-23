“الثقافة” و”السياحة” تطلقان أكثر من 20 فعالية في المواقع التاريخية والتراثية

أعلنت وزارة الثقافة عن إقامة أكثر من 20 فعالية نوعية في عدد من المواقع التاريخية والتراثية، بالتعاون مع وزارة السياحة.
وأوضحت، اليوم (الأربعاء) ،أن الفعاليات ستكون في كل من الأحساء وجدة والرياض؛ وذلك خلال الفترة من 23 نوفمبر حتى 31 ديسمبر.
وأضافت أن هذه الفعاليات ستسهم في تعريف العالم بتراث المملكة وما تحتضنه من كنوز حضارية، من خلال تفعيل 8 مواقع تاريخية وتراثية حول المملكة، وإبرازها كمقصد لاستكشاف التراث الوطني المتفرد، وكذلك إيجاد روافد اقتصادية واستثمارية لدعم المجتمع المحلي وتوليد فرص العمل.
وتتمتع الوجهات التاريخية الثلاث المستهدفة بثراء تراثي وتاريخي كبيرين، يسهمان في جذب العديد من الزوار والسياح من داخل المملكة وخارجها للتعرف على مقوماتها الفريدة.
وصممت هيئة التراث التابعة لوزارة الثقافة مجموعة من الفعاليات في عدد من المواقع التراثية في الأحساء من أبرزها قصر محيرس، وعين نجم، وبيت البيعة، وقصر إبراهيم، والمدرسة الأميرية والقيصيرية..
أما في الرياض يستطيع الزوار زيارة متحف قصر المصمك، ومعرض القهوة، وبلدة أشيقر، بينما في جدة، سيتعرفون على “جدة التاريخية” التي تحتضن فعالية البلد بيست في 5 ساحات موسيقية بقائمة فنانين محليين وعالميين.
وفق “أخبار 24”.