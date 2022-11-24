بعضها يسبب التحسس.. “الغذاء والدواء” توضّح أنواع منتجات ترطيب البشرة

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنواع منتجات ترطيب البشرة، مشيرةً إلى أنها تختلف في التركيب وقد تسبب بعض الكريمات المحتوية على المواد الحافظة والمثبتة تحسسا للبعض.
وصنفت الهيئة تلك المنتجات إلى 3 أنواع، أولها “الهلام أو الجلي”، وهي تتكون من مزيج الشمع والزيوت المعدنية التي تشكّل مادة شبه صلبة تُعرف باسم “بيترولاتوم”، وتساعد في الحفاظ على رطوبة الجلد عن طريق تكوين طبقة تمنع فقد الماء وتبقى على الجلد مدة طويلة.
وأضافت أن الثاني يشمل “الكريمات”، وهي مزيج من مادة دهنية “زيتية” والماء أو أي سائل آخر يستخدم مذيباً، وهي أقل لزوجة من الهلام، وتساعد في الحفاظ على رطوبة الجلد عن طريق سحب الماء إلى طبقة الجلد، وتحتوي عادةً على مواد حافظة ومواد مثبتة تمنع انفصال المواد الداخلة في تركيب الكريم عن بعضها، وهي مواد قد تسبب تحسساً للبعض.
واختتمت الأنواع الثلاثة بـ”اللوشن”، وهي مزيج من مادة دهنية “زيتية، والماء ويشكّل النسبة الأكبر، وهي أقل لزوجة من الكريمات، وتساعد في الحفاظ على رطوبة الجلد عن طريق سحب الماء إلى طبقة الجلد، وهي سريعة التبخر لتكوّن أغلبها من الماء.
وفق “أخبار 24”.