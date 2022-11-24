تشمل أمطاراً ورياحاً وسيولاً.. “مدني مكة” يدعو للحيطة والحذر في ظل الحالة المناخية بالمنطقة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني أهالي منطقة مكة المكرمة إلى توخي الحيطة والحذر في ظل الحالة المناخية بالمنطقة.
وأعلنت فرق الدفاع المدني بالمنطقة جاهزيتها واستعداداتها الميدانية للتعامل مع أي بلاغات واردة، إثر الحالة المطرية الحالية والمتوقعة على محافظات المنطقة وسرعة الاستجابة لها.
وأشارت إلى أن الحالة المناخية تشمل هطول أمطار تتراوح من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة قد تؤدي إلى جريان السيول، مهيبة بالجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء. وفق “أخبار 24”.
كما شددت على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية وعدم محاولة تجاوزها، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.