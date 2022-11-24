نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > تشمل أمطاراً ورياحاً وسيولاً.. “مدني مكة” يدعو للحيطة والحذر في ظل الحالة المناخية بالمنطقة
24/11/2022   8:51 ص

تشمل أمطاراً ورياحاً وسيولاً.. “مدني مكة” يدعو للحيطة والحذر في ظل الحالة المناخية بالمنطقة

+ = -
664

دعت المديرية العامة للدفاع المدني أهالي منطقة مكة المكرمة إلى توخي الحيطة والحذر في ظل الحالة المناخية بالمنطقة.

وأعلنت فرق الدفاع المدني بالمنطقة جاهزيتها واستعداداتها الميدانية للتعامل مع أي بلاغات واردة، إثر الحالة المطرية الحالية والمتوقعة على محافظات المنطقة وسرعة الاستجابة لها.

وأشارت إلى أن الحالة المناخية تشمل هطول أمطار تتراوح من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة قد تؤدي إلى جريان السيول، مهيبة بالجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء. وفق “أخبار 24”.

كما شددت على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية وعدم محاولة تجاوزها، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

تشمل أمطاراً ورياحاً وسيولاً.. “مدني مكة” يدعو للحيطة والحذر في ظل الحالة المناخية بالمنطقة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885237925.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.