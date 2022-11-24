بسبب الأحوال الجوية.. تعليق الدراسة اليوم بجميع مدارس وجامعات جدة ورابغ وخليص

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة جدة، تعليق الدراسة اليوم (الخميس) بجميع مدارس محافظات جدة ورابغ وخليص بسبب الأحوال الجوية، كما أعلنت جامعة جدة تأجيل الدراسة بجميع مقراتها وفروعها.
وأوضحت الإدارة أنه سيتم تأجيل الاختبارات في جميع المدارس الحكومية والأهلية، على أن يتم إجراؤها يوم الخميس الموافق 14/ 5/ 1444هـ من الفصل الدراسي الثاني، وتؤدى ضمن اليوم الدراسي.
وأضافت أن التأجيل جاء حفاظاً على سلامة الطلاب، بعد التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد حول الحالة المطرية المتوقعة اليوم. وفق “أخبار 24”.
وقالت جامعة الملك عبدالعزيز في جدة إنه تم تأجيل جميع اختبارات الطلاب اليوم (الخميس)، وسيتم جدولة مواعيد بديلة للاختبارات في وقت قريب.