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جديد المحليات > بالصور.. “مدل بيست” تطلق فعالية “حفلة في لوحة إعلانية ضخمة”
24/11/2022   8:50 ص

بالصور.. “مدل بيست” تطلق فعالية “حفلة في لوحة إعلانية ضخمة”

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أطلقت شركة الفعاليات الموسيقية والترفيهية السعودية “مدل بيست”، اليوم (الأربعاء)، فعالية “حفلة في لوحة إعلانية ضخمة” للمرة الأولى في المملكة، وستستمر حتى الخميس المقبل في النخيل مول بمدينة الرياض.

وجاء إطلاق الفعالية قبل تدشين النسخة الجديدة من مؤتمر إكس بي لمستقبل الموسيقى ومهرجان ساوندستورم، يوم الاثنين 28 نوفمبر.

وتعد الفعالية الجديدة عبارة عن مساحة خاصة بالاحتفال داخل لوحة إعلانات ضخمة تعدّ الأولى من نوعها، وتتيح لرواد الحفلات ومحبّي الموسيقى بالتدرّب على الرقص.

وستكون اللوحة متاحة لجميع محبّي الموسيقى الذين يتطلعون إلى إنشاء إعلاناتهم الخاصة، فيما سيتمكن الزائرون من الاستمتاع بأنغام منسق الموسيقى، والاحتفال أمام اللوحة الزجاجية الملونة الضخمة في فعاليةٍ تُعدّ الأولى من نوعها في العالم.

يذكر أن اللوحة الإعلانية يبلغ ارتفاعها 7 أقدام، وبطول 12 متراً، وعرض 6 أمتار.

"مدل بيست" تطلق فعالية "حفلة في لوحة إعلانية ضخمة" (صور)

"مدل بيست" تطلق فعالية "حفلة في لوحة إعلانية ضخمة" (صور)

"مدل بيست" تطلق فعالية "حفلة في لوحة إعلانية ضخمة" (صور)

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. “مدل بيست” تطلق فعالية “حفلة في لوحة إعلانية ضخمة”

جديد المحليات
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