المملكة ومصر توقعان مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية

وقعت المملكة مذكرة تفاهم، اليوم (الأربعاء)، مع مصر للاعتراف المتبادل بشهادات البحارة بين البلدين.
وجاء توقيع المذكرة بين رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح الرميح، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية اللواء البحري حسين الجزيري.
وتهدف المذكرة إلى الاعتراف بالتعليم والتدريب والشهادات التأهيلية للبحارة العاملين على السفن بين البلدين، ولتنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية (STCW) لعام 1978م وتعديلاتها لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للبحارة، وضماناً لكفاءة الضباط والبحارة العاملين على متن السفن التابعة للدولتين وأهليتهم.
وتتضمن المذكرة مجموعة من المواد التنظيمية المهمة كمتطلبات الاعتراف بالشهادات، وتدريب وتقييم البحارة وفقاً لأحكام الاتفاقية الأساسية STCW، وكيفية إصدار السلطة البحرية شهادة اعتراف بعد التحقق من متطلبات الاعتراف، وأن يكون المسؤولون عن التدريب والتقييم مؤهلين تأهيلاً مناسباً لمعايير الاتفاقية. وفق “أخبار 24”.
كما تشتمل على آليات التدقيق والتحقق من صحة إصدار الشهادات وسريان مدتها، وتبادل الزيارة اللازمة للتحقق من تنفيذ المتطلبات، ويشمل ذلك إمكانية زيارة الإدارات البحرية والمؤسسات التعليمية والتدريبية البحرية للطرف الآخر من أجل الاطلاع على إمكانيات كل طرف في تنفيذ متطلبات التدريب والتعليم البحري وإصدار الشهادات، ومعايير إصدار الشهادات، وإجراءات المصادقة، أو التجديد أو الإيقاف أو الإلغاء على الشهادات.