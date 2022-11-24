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جديد المحليات > “الهلال الأحمر” يتفاعل مع فيديو لمقيم يشيد بمباشرة الإخلاء الطبي حادثـاً مرورياً
24/11/2022   8:49 ص

“الهلال الأحمر” يتفاعل مع فيديو لمقيم يشيد بمباشرة الإخلاء الطبي حادثـاً مرورياً

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تفاعلت هيئة الهلال الأحمر السعودي مع مقطع فيديو متداول لمقيم يتحدث عن مباشرة طائرة خاصة بالإخلاء الطبي حـادثاً مرورياً بطريق الجنادرية في الرياض.

وأظهر الفيديو الذي نشره الفنان فايز المالكي الحـادث المروري وصوت المقيم الذي يبدو أنه من الجنسية السودانية، حيث كان يشيد بعدم التفرقة في تقديم الخدمة الإسعافية بين المواطن والمقيم. وفق “أخبار 24”.

وأكدت هيئة الهلال الأحمر رداً على مقطع الفيديو، أن الخدمات الإسعافية المقدمة منها تشمل كل من هو على أرض المملكة، بل إنها تمتد إلى من يحتاج المساندة الإنسانية.

“الهلال الأحمر” يتفاعل مع فيديو لمقيم يشيد بمباشرة الإخلاء الطبي حادثـاً مرورياً

جديد المحليات
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