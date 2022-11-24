“الهلال الأحمر” يتفاعل مع فيديو لمقيم يشيد بمباشرة الإخلاء الطبي حادثـاً مرورياً

تفاعلت هيئة الهلال الأحمر السعودي مع مقطع فيديو متداول لمقيم يتحدث عن مباشرة طائرة خاصة بالإخلاء الطبي حـادثاً مرورياً بطريق الجنادرية في الرياض.
وأظهر الفيديو الذي نشره الفنان فايز المالكي الحـادث المروري وصوت المقيم الذي يبدو أنه من الجنسية السودانية، حيث كان يشيد بعدم التفرقة في تقديم الخدمة الإسعافية بين المواطن والمقيم. وفق “أخبار 24”.
وأكدت هيئة الهلال الأحمر رداً على مقطع الفيديو، أن الخدمات الإسعافية المقدمة منها تشمل كل من هو على أرض المملكة، بل إنها تمتد إلى من يحتاج المساندة الإنسانية.
دائماً خدماتنا لكل من هو على ارض وطننا وتمتد لتصل كل من يحتاج انسانيتنا #مملكة_الإنسانية https://t.co/gleoMMXMR9
— هيئة الهلال الأحمر السعودي (@mediasrca) November 23, 2022